Auteur de 4 buts en 5 matches de championnat espagnol, Vinicius Junior réalise de bons débuts sous le maillot du Real Madrid. Mieux, depuis sa prestation en coupe du Roi contre Leganés, le Brésilien est désormais considéré comme l’homme providentiel de la Casa Blanca.

De quoi ravir les socios merengues. Le joueur, de son côté, se sent de plus en plus à l’aise. A tel point que AS nous apprend que l’ancien pensionnaire de Flamengo souhaite changer de numéro. Actuellement, le joueur porte le 28, mais le journal espagnol indique qu’il souhaite récupérer le numéro 11 porté par Gareth Bale. Pas en cours de saison bien évidemment, mais si le Gallois plie bagage, le 11 sera déjà réservé.