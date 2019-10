Le Real Madrid a vécu un match à sensations fortes face à Grenade. Malgré sa victoire 4-2, le leader de la Liga s’est fait peur sur la fin de match et a perdu Tony Kroos et Gareth Bale sur blessure. L’Allemand a même été remplacé dès la première période, quand le Gallois a lui cédé sa place en fin de rencontre. Si dans les deux cas, ça ne semble pas trop grave, Zidane espère tout de même que l’Allemand restera à Madrid pendant la trêve internationale afin de se soigner.

« Aujourd’hui (samedi), nous avons perdu Kroos et Bale. Certaines joueurs vont voyager et jouer. C’est un état de fait et nous n’avons rien à redire. J’espère avoir Kroos ici (à Madrid) pour qu’il puisse se rétablir et ne pas partir avec la sélection. Ensuite, nous verrons pour les autres. Nous ne pouvons pas tout contrôler, nous devons juste gérer et c’est ce que nous ferons » a expliqué en conférence de presse le coach français du Real.

