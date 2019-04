Titulaire lors des deux matches qu’a dirigés Zidane depuis son retour sur le banc des Merengues, Karim Benzema a su répondre aux attentes de son coach, en inscrivant le but de la victoire hier soir (3-2 contre Huesca). Et l’entente entre les deux hommes risque bien de continuer encore quelques temps, puisque ZZ souhaite conserver son attaquant lors des prochains mercatos.

« Benzema est ici depuis 10 ans, a indiqué Zidane, dans des propos relayés par Eurosport. Cette année, je pense qu’il joue bien, c’est peut-être l’une de ses meilleures saisons. Nous sommes très contents de lui. Bien sûr, je vais compter sur lui. Il reste encore neuf matches à jouer, donc c’est la chose la plus importante pour terminer la saison du mieux possible. Karim est évidemment un joueur de ce club et je ne crois pas que cela va changer. »