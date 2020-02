Absent depuis près de trois mois, Eden Hazard n’a jamais été aussi proche d’un retour sur les pelouses ! L’international belge arrivé au Real Madrid l’été dernier n’aura pris part qu’à 13 rencontres cette saison, Liga et Ligue des champions confondues, la faute à une fêlure au pied contractée face au Paris Saint-Germain de Thomas Meunier.

Aujourd’hui, en conférence de presse, Zinedine Zidane a annoncé que l’attaquant belge était de nouveau opérationnel. « Avec lui, l’équipe peut compter sur un très grand joueur et le moment est venu pour lui de retrouver l’équipe. S’il s’entraîne avec nous et qu’il se sent bien il sera là (face à Manchester City, le 26 février), mais bien sûr cela fait trois mois qu’il n’a pas joué. Physiquement, il est prêt pour jouer avec nous, » s’est félicité le coach français. Il reste deux matches à Eden Hazard pour tenter d’accrocher une place dans le onze merengue qui affrontera les Citizens en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions : demain, avec la réception du Celta de Vigo (21h00) et samedi prochain, lors du déplacement du Real Madrid à Levante (21h00).