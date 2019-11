Mardi soir, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se sont affrontés dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions. Si les deux équipes se sont quittées sur un nul (2-2), une action aurait pu changer la physionomie du match. Juste avant la mi-temps, le club de la capitale était mené (1-0) mais Mauro Icardi se présente seul face à Thibaut Courtois, fauché par le gardien belge, l’Argentin s’écroule. M. Soares Dias n’hésite pas, il désigne le point de penalty et sort le carton rouge pour le portier madrilène. Mais alerté par la VAR, l’homme en noir revient finalement sur sa décision et siffle faute pour le Real après une poussette d’Idrissa Gueye sur Marcelo au départ de l’action. Un revirement de situation que ne comprend pas Cesc Fàbregas (32 ans).

« Oubliez les couleurs pendant une seconde (rivalité Barça-Real, ndlr). Comment pouvez-vous siffler pour cette légère touche ? Je peux le comprendre s’il siffle au début... mais aller le regarder à la télévision et finalement penser qu’il y a faute... Là où il n’y en a pas, il n’y en a pas », a écrit le joueur de l’AS Monaco sur son compte twitter.