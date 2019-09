Martin Ødegaard n’en finit plus d’impressionner en Espagne. Preuve en est sa nouvelle prestation XXL jeudi soir face au Deportivo Alaves avec une nouvelle passe décisive à la clé et un match hors norme. Si le Real Madrid se frotte déjà les mains de voir leur pépite prêtée une saison à la Sociedad briller de mille feux, la Casa Blanca et surtout Zinedine Zidane sont également ravis de l’attitude et des statistiques hors norme de l’international norvégien.

Le média scandinave VG s’est amusé à dénicher quelques statistiques surprenantes sur le joueur. Martin Ødegaard est le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans la moitié de terrain adverse en Liga. Il fait également partie des joueurs qui effectuent le plus de kilomètres sur le terrain (12 km en moyenne par match). De quoi être surnommé par Mundo Deportivo, "marathon man". Des chiffres étonnants tant la pépite norvégienne était décriée à Madrid pour ses errements défensifs et son manque d’implication sur le terrain. Mais ce n’est pas tout, VG nous apprend aussi et là c’est déjà plus logique qu’il est le troisième plus gros dribbleur de Liga derrière Nabil Fekir (Betis Seville) et Denis Suarez (Celta Vigo). Nul doute que le Real Madrid, qui récupérera Ødegaard le premier juillet, tient déjà son premier renfort de choix pour la saison prochaine...

