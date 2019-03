La 27e journée de Liga se poursuit ce soir avec un choc entre le Real Valladolid et le Real Madrid. Pour prendre le meilleur sur les Merengues, les locaux s’organisent dans un 4-3-3 compact avec Jordi Masip dans les cages. Antonito, Kiko Olivas, Fernando Calero et Nacho forment l’arrière garde tandis que Michel, Ruben Alcaraz et Anuar Tuhami prennent place dans le cœur du jeu. Enfin, l’attaque est composée de Sergi Guardiola, Keko et Oscar Plano.

De son côté, le Real Madrid innove avec un 4-4-2 où Thibaut Courtois trouve place dans les buts. Alvaro Odriozola et Sergio Reguilon prennent les couloirs tandis que Nacho et Raphaël Varane se retrouvent dans l’axe de la défense. Le double pivot est assuré par Casemiro et Toni Kroos. Luka Modric et Dani Ceballos se positionnent dans les couloirs et alimenteront Marco Asensio et Karim Benzema en attaque.

Les compositions :

Real Valladolid : Masip - Antonito, Joaquin, Calero, Nacho - Anuar, Michel, Alcaraz - Keko, Guardiola Plano

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Nacho, Varane, Reguilon - Modric, Casemiro, Kroos, Ceballos - Benzema, Asensio