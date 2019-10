Ce week-end, le Stade Rennais se rendra à Monaco pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre très importante pour les hommes de Julien Stéphan qui n’ont plus gagné le moindre match (toutes compétitions confondues) depuis le 25 août dernier. Sauf que Stéphan va devoir composer avec plusieurs absences de taille.

Ainsi, Raphinha, malade, ne sera pas du voyage en Principauté. Tout comme Edouard Mendy, encore en phase de reprise, et surtout Jonas Martin. « Il sera absent tout le prochain bloc, quatre à cinq semaines. Il s’est blessé mardi à l’entraînement. C’est un problème musculaire au quadriceps. Il sera normalement absent pour les six prochains matches, donc pour tout le bloc jusqu’à la prochaine trêve internationale », a déclaré le coach rouge et noir ce vendredi en conférence de presse, dans des propos relayés par Ouest-France.