Sorti à vingt minutes de la fin lors du succès rennais à Toulouse (2-0) samedi dernier, Raphinha (23 ans) avait laissé éclater sa colère sur le banc. Une réaction épidermique de l’ailier brésilien qui avait interpellé les observateurs. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Julien Stéphan a préféré désamorcer la bombe, par souci d’apaisement avant la demi-finale de Coupe de France du Stade Rennais à Saint-Etienne.

« C’est un non-événement, qui je trouve a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. e n’est pas la première fois qu’un joueur sort frustré du terrain. Alors que je sais que tout va tellement bien au Stade Rennais qu’il faut essayer d’aller chercher quelque chose d’un petit peu moins bien, ça, c’est le jeu. Mais c’est un non-événement, il y avait de la frustration simplement sur sa sortie. On s’est vus, on a échangé par rapport à ça, mais ça ne mérite pas plus de temps passé, » a ainsi commenté l’entraîneur breton. Raphinha devrait donc retrouver son couloir droit jeudi face à l’AS Saint-Etienne (match à suivre en direct commenté sur notre live).