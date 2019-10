Jeudi soir, le Stade Rennais affronte la Lazio Rome en Ligue Europa. Présent en conférence de presse, l’entraîneur breton Julien Stéphan aborde ce choc européen du groupe E avec sérénité malgré l’absence de succès depuis six matchs. Même si les victoires fuient son équipe, le technicien rennais ne semble pas préoccupé pour autant par cette mauvaise passe.

« Au Vélodrome, je n’ai pas vu une équipe bloquée. Dans une saison, oui, il y a des périodes où les éléments tournent moins en notre faveur. Mais je ne considère pas qu’il y ait de blocage, de déficit de confiance dans ce groupe. Même si on ne gagne pas, on ne perd pas beaucoup non plus. Ça montre que dans les périodes difficiles, on sait aussi ne pas perdre et que nous ne sommes pas dominés. Il manque simplement d’efficacité et de réussite pour que tout ça tourne, mais je suis convaincu que ça va rapidement tourner », a commenté Stéphan. Première possibilité de renouer avec le succès demain soir au Stadio Olympico.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10