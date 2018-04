Cinquième du classement de Ligue 1 à six journées de la fin de la saison, le Stade Rennais est plus que jamais en lice pour décrocher un ticket qualificatif pour la prochaine Ligue Europa. Mais dans cette course serrée, le président des Rouge-et-Noir, Olivier Létang, ne veut pas porter malheur à son équipe. L’ancien dirigeant du PSG a en effet confié qu’il avait rembarré certains médias qui se montraient un peu trop optimistes à son goût.

« Je vais vous raconter une anecdote. Des médias sont venus nous voir pour mettre en place un dispositif spécial pour la fin de saison avec le thème « le Stade Rennais en coupe d’Europe ». Je les ai remerciés car j’aime toujours les initiatives qui font bouger les choses. Néanmoins je leur ai dit que je ne souhaitais pas donner suite car les supporters du club ont souffert par le passé de nombreuses déceptions », a-t-il déclaré dans une interview publiée sur le site officiel du club breton.