Auteur d’un joli parcours européen et vainqueur de la Coupe de France, le Stade Rennais vit pourtant une fin de saison agitée. Après le match nul face à Guingamp le week-end dernier, Hatem Ben Arfa avait déclaré : « Ces derniers matches me permettent d’avancer dans mon cheminement pour la saison prochaine. Je suis orienté par le jeu. Je ne prends pas de plaisir et on doit être guidés par ça. Ce qu’on nous propose, c’est limité, donc ça oriente mon choix (...) A la fin, quand on se fait siffler, ça joue aussi. Quand on prend une décision, il faut prendre en compte le contexte. Il y a plein de choses qui vont faire que je vais voir ce que je vais faire la saison prochaine. »

Une sortie que n’a pas apprécié Julien Stéphan. L’entraîneur des Bretons a répondu à son joueur en conférence de presse. « Il est libre de penser ce qu’il veut, même si je remarque qu’à plusieurs reprises il a dit tout le contraire ces dernières semaines. Mais bon, ce sont des propos qui peuvent diviser un vestiaire et ne sont pas sans conséquence. Parce qu’ils ne sont pas partagés par les joueurs. Et moi je suis là pour défendre l’équilibre collectif et l’unité collective. C’est ça le plus important. Donc je regrette que cela mette à mal l’unité collective ». Contacté par RMC, l’entourage de HBA n’a pas souhaité réagir. Mais il a toutefois tenu à apporter des précisions. Il a été expliqué que le joueur n’a voulu offenser personne, ni son coach, ni le club et qu’il ne faisait que de parler de jeu. Enfin, RMC indique qu’un rendez-vous est prévu en fin de saison, après le match contre le LOSC, entre le joueur et le président Olivier Létang. L’occasion d’évoquer son avenir puisque le footballeur de 32 ans sera libre en fin de saison.