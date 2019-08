Après avoir battus le Nîmes Olympique et le Montpellier HSC lors de la première journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais s’affrontent.

A domicile, le Stade Rennais se présente dans un 3-5-2 avec Romain Salin dans les buts. Damien Da Silva, Jérémy Gelin et Jérémy Morel forment le défense. Les rôles de pistons sont assurés par Hamari Traoré et Faitout Maouassa. Au milieu, on retrouve Eduardo Camavinga, Clément Grenier et Benjamin Bourigeaud. Enfin, Mbaye Niang et Romain Del Castillo sont associés en attaque.

De son côté, le Paris Saint-Germain propose un 4-3-3 avec Alphonse Areola dans les cages. Devant lui, Thomas Meunier, Thiago Silva, Abdou Diallo et Juan Bernat prennent place. Julian Draxler, Marquinhos et Marco Verrati se retrouvent au coeur du jeu. Enfin, Angel Di Maria et Kylian Mbappé accompagnent Edinson Cavani en attaque.

Les compositions :

Stade Rennais : Salin - Da Silva, Gelin, Morel - Traoré, Bourigeaud, Camavinga, Grenier, Maouassa - Niang, Del Castillo

Paris Saint-Germain : Areola - Meunier, Silva, Diallo, Bernat - Draxler, Marquinhos, Verratti - Mbappé, Cavani, Di Maria

