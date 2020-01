Débarqué au Stade Rennais en janvier 2019 après de bonnes performances avec le Grasshopper Club Zurich, Souleyman Doumbia voulait enchaîner dans l’Hexagone. Mais le latéral gauche, barré par la concurrence avec Faitout Maouassa ou encore Jérémy Morel, doit se contenter de miettes. Depuis le début de saison, le joueur qui a signé un contrat jusqu’en juin 2022 n’a fait que trois petites apparitions. En manque de temps, le principal concerné espère donc se relancer cet hiver en partant.

« Je souhaite partir cet hiver. Ce serait un crève-cœur, mais j’arrive à un âgé où je dois jouer. J’aimerais faire six bons mois en prêt et peut-être revenir ensuite ou aller ailleurs. Je préférerais ne pas quitter Rennes définitivement, pour le moment, a déclaré le latéral de 23 ans à L’Equipe. Ce qui m’intéresse, c’est jouer et avaler le terrain. Ça me manque. » Reste désormais à attendre les offres.