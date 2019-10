Mercredi, la Fédération Espagnole de Football annonçait que le Clasico, initialement prévu pour ce samedi 26 octobre, se jouerait finalement le 18 décembre à 21h. Mais comme c’était à prévoir, la Liga ne l’entend pas de cette oreille. Cette dernière va faire appel de la décision de la RFEF comme elle l’a indiqué dans un communiqué officiel ce jeudi. L’instance est en effet en désaccord avec la nouvelle date fixée, jugée trop tardive. « La Liga ne partage pas la décision du comité de compétition (de la RFEF) de fixer au 18 décembre la date du Clasico et va faire appel, » précise notamment le communiqué.

La Liga s’appuie en effet sur le règlement de la Fédération stipulant qu’une rencontre reportée doit l’être à la date la plus proche possible. Pour la Ligue Espagnole, la date la plus proche serait donc le 4 décembre. Celle-ci estime également qu’elle reste responsable de la fixation des dates des matchs. Autre point compliqué à gérer, la diffusion des matchs. En effet, le Clasico se disputerait en même temps que des rencontres de Copa del Rey. L’appel de la Liga sera déposé devant la justice civile et le Conseil supérieur des sports en Espagne.