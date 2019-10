Ancien joueur du FC Barcelone, Rivaldo n’a jamais manqué une occasion, durant tout l’été dernier, d’encourager le club catalan à racheter Neymar. Le gaucher, aujourd’hui à 47 ans, a également récemment conseillé à Kylian Mbappé de changer d’air pour poursuivre sa progression. Clairement, Rivaldo n’est pas un grand fan de la Ligue 1 et il l’a de nouveau prouvé avec une sortie au micro de Fox Sports, après un match de charité entre des légendes brésiliennes et des vétérans israéliens à Haifa.

« Je pense qu’il doit quitter le PSG. C’est pour ça qu’il voulait à tout prix quitter le PSG lors du dernier mercato, parce qu’il sait que c’est dur (d’être le meilleur du monde, ndlr). Le PSG est un super club mais pas du niveau de Neymar. Je pense qu’au niveau mondial, tout le monde ne parle que de Barcelone, du Real Madrid et des gros clubs anglais et certains allemands. Il doit aller dans un club qui a plus d’histoire en Ligue des Champions, pour la gagner. C’est clair, s’il gagne la Ligue des Champions et devient champion du monde, cela sera plus facile pour devenir le meilleur joueur du monde. Il doit faire comme Ronaldinho, qui a quitté le PSG pour venir à Barcelone pour être le meilleur du monde. Mais ce genre de choses arrive. Nous sommes des êtres humains, nous faisons des erreurs. Je pense que Neymar a fait une erreur en allant là-bas. Mais il a encore le temps, il a 27 ans, beaucoup de choses devant lui. Il a failli partir et je pense qu’il partira au prochain mercato. Et il sera le meilleur joueur du monde », a-t-il lâché au micro du journaliste. Une nouvelle saillie qui ne devrait pas ravir le PSG.