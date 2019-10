Ballon d’Or France Football 1998 et champion du Monde 2002 notamment, Rivaldo donne souvent son regard sur l’actualité du football. Le Brésilien, dans une chronique pour le site de paris en ligne Betfair, s’est penché sur le cas Kylian Mbappé (20 ans). Et l’ancien crack auriverde n’a pas manqué de glisser un petit conseil mercato à l’attaquant du Paris SG et de l’équipe de France.

« Il n’y a aucun doute sur le fait que Mbappé a les qualités pour devenir l’un des meilleurs joueurs du Monde. Il joue un grand football et possède un énorme potentiel. Il serait capable de grandir encore plus en jouant en Liga ou en Premier League. La Ligue 1 est clairement en dessous du niveau du football pratiqué en Espagne ou en Angleterre. Avec tout le respect que j’ai pour le PSG, je crois qu’il doit partir pour un club anglais ou espagnol à l’avenir pour s’imposer comme l’héritier de Messi ou Ronaldo. Les meilleurs joueurs doivent jouer dans les meilleurs championnats », a-t-il expliqué, craignant que le FC Barcelone, club cher à son cœur, n’ait pas les moyens de l’attirer de l’autre côté des Pyrénées. À bon entendeur.