Ballon d’or 1999, Rivaldo est toujours écouté au Brésil mais son avis risque de faire parler en France. Interrogé par Globo Esporte, l’ancienne star du Barça a affirmé que si Neymar voulait devenir le meilleur joueur du monde, il devait penser à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. C’est seulement une fois là-bas qu’il pourrait atteindre le sommet car l’Espagne possède le meilleur championnat.

« Je lui ai dit qu’il pouvait être le meilleur joueur du monde. Mais je crois que s’il reste au PSG, il ne sera pas le meilleur du monde. Il doit quitter le PSG. Dans le foot, pour être le meilleur, il faut jouer en Espagne. Le Barça, à cause de sa situation, c’est difficile. Je crois que, d’après ce qu’on me donne comme informations, il a la possibilité de jouer au Real Madrid. Là-bas, oui, il peut être le meilleur joueur du monde », a lancé l’ancien joueur de la Canarinha et du Barça.