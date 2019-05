Depuis que Neymar a signé au Paris Saint-Germain à l’été 2017, Rivaldo ne cesse de répéter que le numéro 10 parisien a fait un mauvais choix de carrière, l’appelant à retourner jouer en Espagne. Récemment, il a même déclaré que Neymar devait revenir dans son ancienne équipe du Barça, un transfert qui serait bénéfique pour le joueur et pour le club culé.

« Ce serait un grand recrutement, en raison de tout ce qu’il s’est passé en fin de saison (le Barça s’est fait battre en demi-finale de C1 et en finale de Coupe du Roi, ndlr), a confié Rivaldo à Mundo Deportivo. C’est, à mon humble avis, le joueur qui manque à Barcelone pour être à nouveau vainqueur de la Ligue des champions. Il a de la personnalité et beaucoup de qualité pour reconquérir tous les fans de Barcelone et aussi être le meilleur au monde. »