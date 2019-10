Titulaire avec le Brésil contre le Nigeria, Neymar Jr (27 ans) s’est blessé à la cuisse gauche (lésion du biceps fémoral de l’ischio-jambiers) et sera absent pendant quatre semaines. Une nouvelle blessure qui fait tâche alors que l’attaquant revenait à son meilleur niveau après un été agité et une longue convalescence. Pour Otro, Ronaldo a donné quelques conseils au numéro 10 parisien en ce qui concerne ses blessures.

« Tu ne dois jamais te blâmer parce que tu es blessé ou te mettre plus de pression que tu n’en as déjà, explique l’ancien buteur du Real Madrid et de l’Inter. Concentre-toi seulement sur ta blessure, reste proche de ceux que tu aimes et prends le temps qu’il te faut, parce que les gens veulent te voir complètement guéri sur le terrain (…) Ton environnement doit être calme, conseille le champion du Monde 2002. Tu es responsable de ce que fais sur le terrain. En dehors, le reste, ça ne regarde personne. Laisse les gens dire ce qu’ils veulent et prend du plaisir sur le terrain. »