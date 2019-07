Ce samedi, l’AS Saint-Étienne officialisait l’arrivée de Ryad Boudebouz (29 ans), venu remplacer Rémy Cabella parti vers la Russie et Krasnodar. Après deux saisons délicates en Espagne, qu’il a rejoint en provenance de Montpellier, l’Algérien avait prévu l’intérêt des Verts qui ne l’a pas laissé indifférent, comme il l’explique dans une interview parue dans Le Progrès.

« Du moment où j’ai entendu que Rémy (Cabella) allait partir, je savais qu’avec Ghislain (Printant), on allait s’appeler et qu’il y avait une possibilité. Revenir en France, à Saint-Etienne, c’est une belle opportunité. C’est un très bon club. Il y a des joueurs que je connais, dont Yann (M’Vila) et Wahbi (Khazri) avec qui j’aime jouer. Le coach aussi a beaucoup joué dans mon arrivée. Sans hésiter, dès que j’ai eu David (Wantier) au téléphone, j’avais envie de revenir », a expliqué le milieu offensif. Désormais, le joueur va devoir se remettre au rythme de la Ligue 1, qui reprend le samedi 10 août pour l’ASSE avec la réception de Dijon au Stade Geoffroy-Guichard.

