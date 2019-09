Balayé par le SCO 4-1 ce dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne est maintenant 17e du championnat. Il y a urgence alors que le club n’a plus gagné depuis la 1ère journée. En conférence de presse, Ghislain Printant a fait part de son sentiment de honte. Alors qu’il est lui-même sur la sellette, le coach des Verts se dit inquiet pour la suite.

« Un match dure 90 minutes, même si on prend trop rapidement ce premier but. C’est regrettable. J’ai un grand sentiment de honte, a pesté le technicien en conférence de presse. J’avais mis en garde les joueurs à la pause, pour qu’ils ne fassent pas preuve de suffisance. Je ne peux pas m’expliquer le fait qu’on puisse tomber dans un tel état en seconde période, après l’égalisation. On a perdu beaucoup de ballons et on a permis à Angers de se montrer plus agressif. (...) Il faut se pencher sur ce match de Metz (mercredi), et arrêter de parler pour passer aux actes sur le terrain. Je suis inquiet pour l’AS Saint-Etienne. Peu importe ma situation personnelle... » Printant n’a plus vraiment le droit à l’erreur.

