C’est officiel depuis moins d’une heure maintenant, mais cela fait parler beaucoup la planète football, évidemment : Cristiano Ronaldo est un nouveau joueur de la Juventus Turin. Ainsi Sami Khedira lui a souhaité la bienvenue.

« Bienvenu à Turin, Cristiano. nous avons passé un bon moment ensemble à Madrid, je n’en peux plus d’attendre de revenir travailler avec toi ! Aujourd’hui est un jour spécial pour la Juventus ! »

Benvenuto a Torino, Cristiano We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you ! Today is a special day for @juventusfc ! #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 10 juillet 2018