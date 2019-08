En janvier 2018, Emmanuel Frimpong avait démonté Samir Nasri, qui était son ancien coéquipier à Arsenal, lors d’un entretien accordé au Telegraph. « Quand le match s’est terminé, nous étions dans le vestiaire et je m’attendais à voir Arsène Wenger très en colère. Mais en réalité, il était très calme, mais pour une raison que j’ignore, Nasri est arrivé en disant : "nous avons perdu le match à cause de toi." J’étais jeune et je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais j’étais dévasté. Je me disais que j’avais laissé tomber tout le monde et lui me blâmait. Donc je ne l’aimais pas vraiment. Il m’attaquait toujours quand je perdais la balle à l’entraînement. Une fois, il m’a même dit : "Je pourrais t’acheter si je le voulais." Pour être honnête, il aurait pu le faire, mais quand même (...) Les gens n’ont jamais réellement compris pourquoi nous nous étions disputés ce jour-là. En fait, je n’aime pas ce gars parce que c’est un idiot. Purement et simplement. Jamais de la vie je ne pourrais avoir du respect pour lui. »

De nouveau interrogé au sujet de Nasri, qui évolue à présent à Anderlecht, Emmanuel Frimpong en a remis une couche. « J’ai toujours montré du respect pour les joueurs plus âgés. Demandez à Aaron Ramsey ou à Jack Wilshere, je n’ai jamais manqué de respect à quelqu’un. Mais la vérité est que je n’aime vraiment pas Nasri. Même s’il me donnait cinq milliards de dollars, je ne pourrai toujours pas le supporter », a-t-il commencé par expliquer au site The Athletic. Puis il a ajouté : « Après le match, tout le monde était silencieux dans le vestiaire. Arsène Wenger était déçu, mais il n’a rien dit. Puis d’un coup, Nasri s’est levé devant tout le monde et dit que c’était à cause de moi si on avait perdu ce match. Personne n’avait besoin de me dire que ce que j’avais fait était stupide. J’étais un footballeur professionnel. Je le savais moi-même ». Enfin, il a notamment raconté : « Sur le terrain, il me disait qu’il pouvait m’acheter. Ça prouve à quel point ce gars est stupide. Il pouvait probablement le faire parce qu’il a des millions mais c’est irrespectueux. C’était un vrai tyran. Il n’a pas pris ses responsabilités pour aider les jeunes joueurs quand il le fallait à Arsenal. Je viens d’apprendre qu’il joue à Anderlecht désormais. J’espère vraiment qu’il a changé en tant que personne et qu’il traite les gens différemment. Parce que ce dont je me souviens du passé ».

