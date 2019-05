La commission de discipline a donc rendu son verdict concernant l’affaire Neymar en Coupe de France. Suspendu pour trois matches (plus deux avec sursis) après son altercation avec un supporter, le Brésilien est censé rater les deux derniers matches de la saison et le Trophée des Champions. Sauf que le PSG et le joueur ne comptent pas en rester là. Ils font appel.

« Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision de la commission de discipline de la Fédération Française de Football (FFF) de sanctionner Neymar Jr d’une suspension de 5 rencontres dont trois fermes. Compte tenu notamment des insultes subies par plusieurs joueurs du Club dont Neymar à l’issue de la Finale de Coupe de France, et des différents éléments transmis par le Paris Saint-Germain à la Commission, le Paris Saint-Germain considère cette sanction sévère. Le Paris Saint-Germain et son joueur Neymar Jr ont décidé de faire appel de cette décision devant la Commission Supérieure d’Appel de la FFF », peut-on lire sur le communiqué publié par le club de la capitale.