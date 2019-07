Souvent décrié et décoté par les enquêteurs du Fair-Play-Financier, le contrat de sponsoring de Qatar Tourism Authority (QTA) avec le Paris Saint-Germain a pris fin le 30 juin dernier. Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur les particularités de ce « Nation Branding » et les nouvelles sources de revenus du club parisien.

Afin de se développer à l’international, la direction parisienne a misé sur une trentaine de marques reconnues (françaises ou étrangères). Mais surtout, ce sont les deux contrats négociés avec Nike et All récemment qui permettent aux Parisiens de voir l’avenir sereinement : « deux contrats en or », indique le journal francilien.

