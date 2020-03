Ces dernières années, le Real Madrid a clairement décidé de miser sur des pépites brésiliennes pour son futur. Vinicius Junior, Rodrygo Goes ou encore plus récemment Reinier ont ainsi été recrutés par les Merengues et ont intégré (ou vont intégrer) l’équipe première dirigée par Zinedine Zidane. Selon les informations de As, pour ne pas déroger à la règle, la Casa Blanca a jeté son dévolu sur un nouveau nom : Igor Gomes (21 ans).

Juni Calafat, l’homme clé du mercato du Real Madrid, a encore frappé et a repéré le talent de ce milieu offensif évoluant à Sao Paulo. Problème, sa clause libératoire est fixée à 50 millions d’euros et le FC Barcelone, le FC Séville ou encore l’Ajax sont également sur les rangs. Le quotidien madrilène précise que le Real n’a pas encore décidé de bouger ses pions pour celui qui est comparé à Kaká, Ballon d’Or 2007 et ancien Merengue, et qui possède un contrat jusqu’en 2023 avec son club brésilien.