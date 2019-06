Après avoir respectivement dominé la Tanzanie et le Kenya au tour précédent sur le score de 2-0, le Sénégal et l’Algérie se retrouve pour régler la suprématie de leur groupe de Coupe d’Afrique des Nations. Un match qui pourrait d’hors et déjà qualifier le vainqueur de cette rencontre.

Les Sénégalais d’Aliou Cissé s’articulent dans un 4-4-2 avec Edouard Mendy dans les cages. Le gardien du Stade de Reims peut compter en défense sur Moussa Wagué, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly et Youssouf Sabaly. Aligné en sentinelle, Alfred N’Diaye est épaulé par Krépin Diatta. Enfin, Badou N’Diaye et Baldé Keïta accompagnent Mbaye Niang et Sadio Mané en attaque.

De son côté, l’Algérie se présente dans un 4-2-3-1. Raïs M’Bolhi prend place dans les buts derrière Djamel Eddine Benlamri, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaïni et Youcef Atal. Adléne Guédioura et Ismaël Bennacer forment le double pivot derrière un trio composé de Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli et Youcef Belaïli. Enfin, Baghdad Bounedjah est seul en pointe de l’attaque des Fennecs.

Les compositions :

Sénégal : Mendy - Wagué, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly - Baldé, Diatta, A. N’Diaye, B. Ndiaye - Niang, Mané

Algérie : M’Bolhi - Benlamri, Mandi, Bensebaini, Atal - Guédioura, Bennacer - Mahrez, Feghouli, Belaïli - Bounedjah

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10