Arrivé à Manchester City en 2011, Sergio Agüero vit des jours heureux en Angleterre, lui le natif de Buenos Aires. Présent en conférence de presse avec la sélection argentine, l’attaquant de 30 ans s’est confié sur un possible retour dans son club formateur de l’ndependiente, qu’il a quitté en 2006.

« Je sais ce que veulent les fans (de l’Independiente, ndlr), mais j’ai un contrat avec City et j’essaie de me concentrer sur les deux années qui me restent. Après, je verrai, mais bien sûr, l’Independiente est ma priorité », a-t-il déclaré à quelques semaines du début de la Copa América.