La 14e journée de Serie A débutait ce samedi après-midi avec une rencontre entre Brescia (20e, 7 points) et l’Atalanta Bergame (6e, 22 pts) au Stadio Mario Rigamonti. Derniers du championnat d’Italie, Mario Balotelli (titulaire aujourd’hui) et ses coéquipiers voulaient mettre fin à une série de huit matches officiels sans victoire, tandis que les visiteurs pouvaient eux se rapprocher un peu plus du top 5.

Avant la demi-heure de jeu, Pasalic ouvrait le score pour l’Atalanta sur un magnifique centre de Castagne (26e, 0-1). Le joueur prêté par Chelsea doublait même la mise en deuxième période d’une belle talonnade (61e, 0-2). En fin de match, Ilicic enfonçait le clou (90e+2, 0-3). Brescia sombrait et restait donc lanterne rouge. Le club de Bergame confortait sa sixième place.