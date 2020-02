Cagliari a pris une mesure radicale contre le racisme. Le club sarde a annoncé ce vendredi dans un communiqué avoir banni à vie trois supporters de son stade. Cela fait suite à des insultes et cris racistes ces derniers mois à la Sardegna Arena envers des joueurs adverses.

Les Rossoblu ajoutent que l’identification des trois individus a été rendue possible grâce à « la coordination des stadiers et de la sécurité et des responsables de la sécurité intérieure du club ». La dernier cas de racisme survenu à Cagliari remonte à début septembre, lors de la réception de l’Inter. Romelu Lukaku avait été pris pour cible par les supporters locaux. La saison dernière, Moise Kean et Blaise Matuidi avaient également été victimes de cris racistes sur le terrain de Cagliari.