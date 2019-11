La treizième journée de Serie A proposait un duel entre l’AS Roma et la lanterne rouge Brescia. Et le moindre que l’on puisse dire, c’est que l’équipe de Paulo Fonseca a su imposer sa loi. Après 45 minutes de domination, le club de la Louve a pris le large au retour des vestiaires. Sur un corner Chris Smalling a ouvert le score (49e). Quelques minutes après, il a réalisé une excellente remise pour Gianluca Mancini qui a doublé la mise d’une belle reprise (57e). Nicolo Zaniolo croyait inscrire un troisième but mais il a été refusé pour hors-jeu (63e). Ce n’était que partie remise puisqu’Edin Dzeko s’est offert un pion juste après (66e). Le Bosnien pensait ensuite s’offrir un nouveau but qui a été refusé pour hors-jeu (81e). Avec cette victoire 3-0, l’AS Roma remonte au quatrième rang et reste à deux points de la Lazio.

Car oui, le rival biancocelesto a tenu bon sur la pelouse de Sassuolo. La Lazio avait bien débuté avec l’ouverture du score de Ciro Immobile (34e). Son quinzième but en 13 matches de Serie A cette saison. Néanmoins Francesco Caputo a égalisé avant la pause (45e). Finalement, Felipe Caicedo a offert la victoire à son équipe dans les ultimes instants (90e +2). Un succès 2-1 qui conforte la troisième place de la Lazio. Enfin, la Fiorentina s’est inclinée 1-0 sur la pelouse de l’Hellas Vérone. Belle opération pour le promu qui remonte à la neuvième place devant sa victime du jour.

Les résultats de l’après-midi :

AS Roma 3-0 Brescia : Chris Smalling (49e), Gianluca Mancini (57e) et Edin Dzeko (66e) pour l’AS Roma

Hellas Vérone 1-0 Fiorentina : Samuel Di Carmine (66e) pour l’Hellas Vérone

Sassuolo 1-2 Lazio : Francesco Caputo (45e) pour Sassuolo ; Ciro Immobile (34e) et Felipe Caicedo (90e +2) pour la Lazio