Suite de la 23e journée de Serie A ce samedi avec le match entre la Fiorentina (14e, 25 points) et l’Atalanta Bergame (4e, 39 points) au Stade Artemio-Franchi de Florence. La Dea devait profiter du faux pas de l’AS Rome hier pour la distancer à 3 points. Néanmoins, le début de match n’était pas à l’avantage de l’Atalanta, qui concédait l’ouverture du score à la 32e minute. C’est Federico Chiesa qui faisait trembler les filets.

Le score était de 1-0 à la mi-temps et les Noir-et-Bleu revenaient sur le terrain avec un bien meilleur visage. Ils égalisaient à la 49e minute grâce à Duvan Zapata, son 8e but cette saison en championnat. L’Atalanta prenait ensuite l’avantage (72e) par Ruslan Malinovskiy, rentré en jeu 8 minutes avant. L’international ukrainien marquait d’une frappe puissante du pied gauche et permettait à son équipe de l’emporter (2-1). L’Atalanta revenait à 8 points de la Lazio, 3e, alors que la Fio concédait une 2e défaite de suite en championnat.