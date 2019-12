Alors que la Juventus n’a pas pu faire mieux qu’un match nul face à Sassuolo (2-2), l’Inter Milan avait l’occasion de prendre la tête de la Serie A. Pour le compte de la 14e journée, les hommes d’Antonio Conte se retrouvaient opposés à la Spal (19e). Très vite, Lautaro Martinez se présentait plein axe à l’entrée de la surface et croisait une frappe sur la gauche, Etrit Berisha ne pouvait que s’avouer vaincu (16e). En très grande forme, l’attaquant argentin s’offrait même un doublé de la tête suite à un centre d’Antonio Candreva (41e). Au retour des vestiaires, Mattia Valoti répondait pour la Spal et surprenait Samir Handanovic (50e). Solides, les Nerazzurri conservaient leur avantage et s’imposent 2-1. Au classement, l’Internazionale prend la tête et dispose désormais d’un point d’avance sur la Juventus.

Troisième, la Lazio pouvait prendre le large sur ses plus proches poursuivants. Les Biancocelesti devaient négocier la réception de l’Udinese (14e). Les joueurs de Simone Inzaghi se sont montrés en évidence avec une réalisation précoce de Ciro Immobile (9e). L’attaquant italien qui est actuellement dans une forme éclatante a doublé la mise sur penalty (36e). Avant la pause, Luis Alberto enlevait tout suspense dans cette rencontre en marquant également sur penalty (45e +1). Avec cette victoire 3-0, la Lazio compte provisoirement cinq points d’avance sur Cagliari et l’AS Roma. L’Udinese glisse à la quinzième place. Enfin, l’AC Milan s’en sort bien contre Parme avec un but plein de grinta de Théo Hernandez (88e). Les coéquipiers de Gervinho sont neuvièmes alors que les Rossoneri remontent à la onzième place grâce à leur succès 1-0.

Les matches de l’après-midi :

Inter Milan 2-1 Spal : Lautaro Martinez (16e et 41e) pour l’Inter Milan, Mattia Valoti (50e) pour la Spal

Lazio 3-0 Udinese : Ciro Immobile (9e et 36e) et Luis Alberto (45e +1) pour la Lazio

Parme 0-1 AC Milan : Théo Hernandez (88e) pour l’AC Milan