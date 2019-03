Après la victoire de l’AC Milan contre le Chievo Verone hier (2-1), l’Inter devait gagner aujourd’hui pour ne pas être trop distancé dans la course au podium. Et les Lombards n’ont pas tremblé face à la SPAL, en remportant leur match 2-0. La décision s’est faite en seconde période, grâce à deux réalisations de Politano (1-0, 67e) et Gagliardini (2-0, 78e). L’Inter (4e) revient donc à un point de son voisin milanais (3e), et prend provisoirement six longueurs d’avance sur l’AS Roma (5e), qui accueillie l’Empoli demain soir (à 20h30).

Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Torino (6e) a renversé Frosinone (19e) grâce à son capitaine Andrea Belotti (1-1, 56e et 1-2, 77e), qui a répondu à l’ouverture du score du revenant Luca Paganini (1-0, 42e), rétabli récemment d’une terrible rupture des ligaments croisés, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant la majorité de la saison. Enfin, l’Atalanta Bergame (7e) est venu à bout de la Sampdoria de Gênes (9e), malgré le vingtième but de la saison de Quagliarella en championnat, sur penalty, qui prend seul la tête du classement des buteurs de Serie A.

Les résultats des matches de 15h

Inter Milan 2-0 SPAL : Politano (67e), Gagliardini (78e)

Frosinone 1-2 Torino : Paganini (42e) ; Belotti (56e, 77e)

Sampdoria Gênes 1-2 Atalanta Bergame : Quagliarella (sp. 67e) ; Zapata (50e), Gosens (77e)