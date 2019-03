Après la victoire de Parme sur sa pelouse contre le Genoa plus tôt dans la journée (1-0), le Milan AC se déplaçait sur la pelouse du Chievo Verone, lanterne rouge du championnat italien. Les Rossoneri voulaient consolider leur place sur le podium quand les locaux voulaient se donner une pointe d’espoir.

A la demi-heure de jeu, Milan ouvrait le score. Biglia armait un somptueux coup-franc qui terminait dans la lucarne de Sorrentino (0-1, 31e). Mais avant la pause, Hetemaj reprenait un centre au second poteau et égalisait (1-1, 41e). Finalement, à l’heure de jeu, Piatek redonnait l’avantage à Milan, bien trouvé par Castillejo (1-2, 57e). Les Milanais l’emportaient donc et disposent de quatre points d’avance sur l’Inter.