La onzième journée de Serie A continuait en ce dimanche après-midi avec la rencontre opposant la Fiorentina et Parme. Les joueurs de Vincenzo Montella, sans Franck Ribéry suspendu, restaient sur une victoire face à Sassuolo ce mercredi (2-1). De leur côté, les visiteurs se déplaçaient en n’ayant gagné aucun de leurs deux derniers matchs (un match nul et une défaite). Et pourtant, ce sont ces derniers qui s’illustraient les premiers.

En contre, l’ancien joueur du LOSC Gervinho ne se faisait pas prier pour se présenter en face-à-face avec Dragowski et le battre d’un petit ballon piqué (1-0, 40e). La Viola revenait au score grâce à Castrovilli (1-1, 67e) de la tête sur un centre venu de la gauche de Dalbert. Avec ce résultat, les locaux restent à la huitième place, à l’inverse de leur adversaire du jour, qui descend à la dixième place suite à la victoire du Hellas Vérone un peu plus tôt dans l’après-midi (2-1).