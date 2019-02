Après le match nul entre la SPAL et le Torino (0-0), deux affiches étaient au programme à 15 heures. Pour sa part, la Fiorentina se déplaçait sur la pelouse d’Udinese afin de tenter de se rapprocher des premières places. De Paul et l’Udinese mettaient immédiatement la pression (12e), mais Pezzella tentait de donner l’avantage à la Viola (26e). Et finalement, Udinese ouvrait le score grâce à Larsen, bien trouvé par Pussetto (1-0, 56e). Mais la Fiorentina ne lâchait rien et Fernandes égalisait dans la foulée (1-1, 65e). Chiesa, par deux fois, passait proche de donner l’avantage aux siens (77e, 78e), tandis que Pussetto cherchait à redonner un but d’avance à l’Udinese (81e). Personne ne faisait la différence et le score restait à 1-1. La Fiorentina monte à la 9e place, tandis qu’Udinese reste 16e.

De son côté, le Genoa recevait Sassuolo sur sa pelouse. Un rendez-vous du milieu de tableau pour ces deux clubs, qui restaient tous les deux sur un succès lors du dernier match de championnat. Et après un coup-franc de Berardi bien repoussé par le portier du Genoa (13e), Djuricic ouvrait le score pour Sassuolo (0-1, 28e). Le Genoa répondait et Sanabria manquait une première occasion (34e) avant d’égaliser (1-1, 42e). En seconde période, Bourabia butait sur le portier du Genoa (52e). Kouamé passait proche d’offrir le succès au Genoa, mais Consigli sortait une parade (85e). Les deux équipes en restaient là (1-1). Le Genoa reste 13e, tandis que Sassuolo est 11e.