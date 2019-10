Malgré la présence de Franck Ribéry en pointe avec Chiesa, la Fiorentina s’est contentée d’un match nul 0-0 sur le terrain du promu Brescia. Après trois victoires de suite, la Viola n’avance pas et reste au 8e rang de la Serie A.

La victoire n’était pourtant pas loin pour les Toscans qui ont eu les plus franches occasions. Avec cette 15e place, la Leonessa n’avance pas non plus au classement et possède seulement un point de marge sur le premier relégable, Spal.