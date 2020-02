Le rendez-vous sur le terrain de Parme (8e, 32 points) était capital pour la Lazio Rome (3e, 50 points) ce dimanche. Les Romains devaient profiter du faux pas de la Juventus à l’Hellas Vérone hier pour se rapprocher d’elle au classement de la Serie A. Et les Biancocelesti ont fait le travail. Service minimum (1-0).

C’est Felipe Caicedo qui a inscrit la seule réalisation de la rencontre. A la 41e minute, l’Équatorien profitait d’un ballon qui traînait dans la surface pour placer une reprise de volée et inscrire alors son 8e but de la saison en championnat. Avec cette victoire, la Lazio occupe provisoirement la 2e place de Serie A, dans l’attente du derby milanais ce soir, et recolle à un petit point de la Juventus.