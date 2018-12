La quinzième journée de Serie A continuait ce samedi après le large succès de Naples contre Frosinone (4-0). En effet, l’AS Roma se déplaçait à Cagliari dans l’optique de prendre la sixième place et de revenir sur l’AC Milan, 4e. En face, Cagliari restait sur 4 matches sans victoire. Et dans cette partie, les hommes de Di Francesco se sont faits rejoindre en fin de rencontre (2-2). Tout démarrait bien pour les Romains puisque Bryan Cristante ouvrait rapidement le score.

Après un centre venu de la droite repoussé par la défense, le milieu de l’AS Roma armait une lourde frappe au sol qui trompait le portier adverse (0-1, 14e). Et juste avant la pause, les Rossoneri doublaient la mise grâce à Kolarov (0-2, 41e). En deuxième période, la Roma continuait son emprise mais ne marquait plus. Et finalement, Cagliari réduisait le score par Ionita (1-2, 85e). En toute fin de rencontre, Farago était exclu pour un second carton jaune et Srna prenait un rouge direct. Seulement, dans les dernières secondes, Cagliari égalisait par l’intermédiaire de Sau (2-2, 90e+5). Les Romains montent à la 6e place, mais peuvent nourrir des regrets.