Troisième victoire de rang pour le club de la capitale italienne, avec ce succès 3-1 à la maison contre l’Udinese. Très vite, Edin Dzeko a mis les siens devant, avant que Stephan El Shaarawy ne double la mise à la demi-heure de jeu.

L’ancien Monégasque signait son doublé et pliait la rencontre juste avant la pause. En toute fin de match, Diego Perotti a manqué un penalty et Larsen a égalisé pour l’Udinese. La Roma est quatrième avec quatre victoires et une défaite.