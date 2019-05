Belle affiche ce dimanche soir pour ce match de la 36e journée de Serie A entre l’AS Roma et la Juventus Turin. Le club turinois, qui arborait pour la première fois son tout nouveau maillot blanc et noir avec un liseré rose au milieu, n’avait plus grand chose à jouer au contraire d’une équipe romaine qui se battait pour décrocher une place en Coupe d’Europe dans une saison compliquée pour le club de la Louve. Après 45 premières minutes d’excellent niveau, le score était de 0-0 malgré un barre transversale de Lorenzo Pellegrini suite à un bon service de Stefan El Shaarawy (17e). La Juve répondait quelques minutes plus tard par un tir sans contrôle du gauche de Paulo Dybala bien détourné sur son poteau par Antonio Mirante.

En seconde période, le rythme du match baissait clairement et il fallait attendre un but refusé pour hors-jeu de Cristiano Ronaldo (63e) pour faire vibrer un stade Olympique jusqu’ici endormi. Et à 12 minutes de la fin, la Roma finissait par ouvrir le score par l’intermédiaire de Alessandro Florenzi qui jouait en une-deux avec Edin Dzeko et qui ajustait Szczesny d’un joli piqué. La Juve était sonnée et manquait d’encaisser un second but par deux occasions nettes d’Edin Dzeko (82e, 85e), la première passant à côté des buts et la seconde étant bien stoppée par Szczesny. Mais l’attaquant bosnien parvenait enfin à doubler la mise après un contre rondement mené par Under qui servait parfaitement Dzeko qui fusillait le portier de la Juve à bout portant. Grâce à cette victoire (2-0), la Roma revient égalité de points avec à l’AC Milan en cinquième position du classement de Serie A et revient à un point de l’Inter pour une place en Ligue des Champions.