Déjà sacrée championne d’Italie, et ce pour la huitième fois consécutive, la Juventus Turin se tourne déjà vers la saison prochaine. Si nul ne sait si Massimiliano Allegri sera encore à la tête du club turinois, on connaît aujourd’hui la future tunique 2019-20 de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers. Un nouveau maillot domicile signé adidas qui devrait en surprendre plus d’un et qui tranche avec les tuniques historiques portées par les Zidane, Del Piero, Ravanelli, Baggio et autres Pirlo.

Déjà plus larges la saison passée, les traditionnelles rayures blanches et noires disparaissent pour faire place à un maillot moitié blanc, moitié noir traversé de haut en bas par un liseré rose. Pourquoi le rose ? Tout simplement parce qu’il s’agit des premières couleurs du club turinois qui jouait dans cette couleur avant de passer en Bianconero.

Avec ce nouveau maillot, Cristiano Ronaldo espèrera remporter à nouveau la Ligue des Champions et surtout ajouter ce trophée à la Vieille Dame qui a été éliminée par l’Ajax Amsterdam cette année et surtout qui a déjà atteint par deux fois sur ces cinq dernières années la finale. Gageons cette fois, qu’en revenant aux sources au moins au niveau de la couleur, la Juventus retrouve son lustre historique d’antan sur le Vieux Continent.