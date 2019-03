Avant le tant attendu choc entre Naples et la Juventus ce soir, trois affiches étaient au programme cet après-midi. La Sampdoria se déplaçait à la SPAL dans l’optique de se rapprocher de la 6e place, synonyme de barrage pour l’Europa League. Et dans ce match, les visiteurs l’ont emporté grâce à un doublé de Quagliarella (4e, 11e), malgré un but en fin de match de Kurtic (90e+5). La Sampdoria monte ainsi à la 8e place avec son succès (1-2), tandis que la SPAL reste 16e.

Sur les autres pelouses, le Genoa recevait Frosinone. Coincé dans la zone de relégation, Frosinone voyait le ciel s’assombrir en première période avec l’expulsion de Cassata (34e). Mais le Genoa ne parvenait pas à marquer et le score restait nul (0-0). Enfin, Udinese et Frosinone s’affrontaient également. Si De Paul ouvrait le score sur penalty (1-0, 25e), Palacio lui répondait avant la pause (1-1, 39e). Finalement, en fin de match, Pussetto donnait l’avantage à Udinese (2-1, 80e). Udinese monte à la 15e place, Frosinone reste 19e.

Les résultats de l’après-midi :

Genoa 0-0 Frosinone

SPAL 1-2 Sampdoria : Kurtic ( 90e +4) pour la SPAL ; Quagliarella (4e, 11e) la Sampdoria.

Udinese 2-1 Bologne : De Paul (25e), Pussetto (80e) ; Palacio (39e).