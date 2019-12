Le Genoa aurait pu l’emporter et offrir une deuxième victoire à Thiago Motta depuis sa prise de fonction. Au lieu de ça, les Rossoblu ont arraché le match nul 2-2 sur la pelouse de Lecce, alors qu’ils ont terminé à neuf contre onze après les expulsions d’Agudelo (69e) et Pandev (77e).

L’inoxydable buteur macédonien avait pourtant ouvert la marque (31e). Criscito offrait même deux buts d’avance aux Génois sur penalty avant la pause (45e +4). Lecce ne s’est pas démobiliser et a d’abord réduit l’écart par Falco (60e), avant d’égaliser grâce à Tabanelli (70e). Motta et ses hommes peuvent se mordre les doigts mais ce nul leur permet de revenir à un point du premier non relégable, le voisin de la Sampdoria. Les Lupi sont eux 14es.