En attendant le choc de la 24e journée de Serie A entre l’Atalanta Bergame et l’AS Rome ce samedi soir (20h45), Bologne (7e) accueillait le Genoa (18e) dans un duel a priori déséquilibré. Mais ce sont finalement les relégables qui se sont imposés sur la pelouse des Rossoblù (0-3). Adama Soumaoro (28e), l’ancien Lillois, a d’abord ouvert le score pour les visiteurs avant qu’Antonio Sanabria ne double la mise (44e) et que Domenico Criscito (90e) ne scelle le succès des siens.

L’expulsion de Jerdy Schouten (34e) n’a probablement pas aidé les hommes de Siniša Mihajlović à revenir dans ce match, où Stefano Denswil a également vu rouge en fin de rencontre (89e). Le Genoa (18e, 22 points), qui reste sur 4 matches sans défaite, enchaîne un deuxième succès de rang et revient à une longueur de la Samdoria, premier non relégable. Bologne (7e, 33 points) manque l’occasion de s’emparer de la 6e place dans la course à l’Europe et voit sa série de 3 victoires consécutives prendre fin.