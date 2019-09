Après la victoire de Sassuolo contre la SPAL ce dimanche midi (3-0), la quatrième journée de Serie A continuait cet après-midi avec trois matches programmés à 15h. Quatrième avant son match contre Lecce, le Napoli pouvait prendre la troisième place du championnat en cas de victoire liée à une contre-performance de Bologne face à l’AS Roma. Au Stadio Via del Mare, les Partenopei ont fait le boulot en s’imposant sur le score de 4-1.

Llorente (28e, 82e), Insigne (40e) et Ruiz (52e) ont trouvé le chemin des filets côté napolitain, alors que Mancosu avait réduit l’écart (61e). Et dans l’autre rencontre, la formation romaine a arraché la victoire en fin de match grâce à Dzeko (1-2). Du coup, le Napoli s’installe au troisième rang alors que l’AS Roma prend la 4e place. Enfin, la Sampdoria a disposé du Torino pour quitter provisoirement la dernière place de cette Serie A, en attendant le match entre l’Atalanta et la Fiorentina.

Les résultats de l’après-midi :

Bologne 1-2 AS Roma : Sansone (54e s.p) ; Kolarov (49e), Dzeko (90e+3)

Lecce 1-4 Napoli : Mancosu (61e s.p) ; Llorente (28e, 82e), Insigne (40e s.p), Ruiz (52e)

Samdoria 1-0 Torino : Gabbiadini (56e)

