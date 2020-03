Comme la Ligue 1 et la plupart des championnats dans le monde, la Serie A a été suspendue pour une durée indéterminée suite à la pandémie de coronavirus. De nombreux clubs ont donc rapidement arrêté leurs entraînements et fermé leur centre d’entraînement. Et le Napoli vient de dévoiler sa date de reprise.

Comme expliqué dans le communiqué disponible sur le site du club italien, les Partenopei vont reprendre l’entraînement dans quelques jours, le 25 mars exactement, avec une séance matinale. Une décision qui risque de faire réagir, le Covid-19 faisant toujours de nombreuses victimes de l’autre côté des Alpes, alors que le virus touche de plus en plus de monde également en France.