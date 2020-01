Trois rencontres comptant pour la 19e journée de Serie A se déroulaient à partir de 15 heures ce dimanche. Parmi elles, le Torino, qui accueillait Bologne. Et le Toro, 9e avec 24 points avant ce match, a réalisé une très bonne opération au classement. En s’imposant 1-0 grâce à un but d’Alejandro Berenguer (11e), auteur de sa cinquième réalisation de la saison, les Turinois se hissent à la 7e place, à deux points de Cagliari. Résultats également importants dans le bas du classement.

La Sampdoria (16e, 16 points) s’est imposée largement sur Brescia (19e, 14 points). Pourtant menée 1-0 au bout de 12 minutes, la Samp a réagi rapidement. Elle menait à la mi-temps grâce à des buts de Karol Linetty (34e) et Jakub Jankto (45e+3) puis s’envolait dans le second acte grâce à Gianluca Caprari (77e) et un doublé de Fabio Quagliarella (69e, 90e+2, score final 5-1). La Fiorentina a pris elle aussi 3 points importants dans la course au maintien. La Viola (15e, 18 points) s’est imposée sur le fil (1-0) chez elle contre la SPAL (20e, 12 points) grâce à un but de German Pezzella à la 82e minute.

Résultats des matchs de 15 heures :

Torino 1-0 Bologne : Berenguer (11e)

Sampdoria 5-1 Brescia : Linetty (34e), Jankto (45e+3), Quagliarella (69e, 90e+2), Caprari (77e) ; Chancellor (12e)

Fiorentina 1-0 SPAL : Pezzella (82e)